Agadir: le trafic de pétards et de feux d’artifice fait tomber plusieurs individus

Par LeSiteinfo avec MAP

Les éléments de la police judiciaire de la préfecture de police d’Agadir ont procédé, vendredi, à l’arrestation de quatre individus, dont un mineur âgé de 17 ans, pour leur implication présumée dans une affaire de possession et de trafic de pétards et de feux d’artifices de contrebande.

Les services de police avaient repéré des publications sur les réseaux sociaux, proposant à la vente des pétards et des feux d’artifice, avant que les recherches techniques et l’enquête de terrain effectuées ne permettent d’identifier les trois individus soupçonnés d’être impliqués dans cette activité criminelle et de les interpeller en flagrant délit de trafic de 100 unités de ces produits inflammables, indique une source sécuritaire.

Les recherches et investigations qui se poursuivent dans le cadre de cette affaire ont permis l’identification du fournisseur des personnes arrêtées, relève la même source, précisant que cet individu a été interpellé et l’opération de fouille réalisée à l’intérieur de son domicile a permis la saisie de 40 unités supplémentaires de ces matières inflammables.

Les mis en cause majeurs ont été placés en garde à vue, tandis que le mis en cause mineur a été placé sous contrôle policier pour les besoins de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, afin d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire et identifier l’ensemble des éventuelles ramifications de cette activité criminelle.

S.L.