Investissements : une région de plus en plus attractive

La région de Fès-Meknès a fait preuve d’une résilience remarquable face à une période prolongée de crise, caractérisée par la pandémie de covid-19 et la guerre en Ukraine. En dépit de ces défis, l’année 2023 a permis d’assister à un bond qualitatif et quantitatif des indicateurs de développement de la région. Les secteurs clés tels que l’industrie, le tourisme, l’artisanat et leurs sous-secteurs ont démontré une remarquable capacité de résistance, enregistrant une reprise impressionnante. Outre les tissus productifs locaux, la région de Fès-Meknès mise sur six programmes intégrés et complémentaires pour favoriser son développement territorial et économique.

Il s’agit du Schéma régional d’aménagement du territoire (SRAT) 2018-2042, du Programme de développement régional (PDR) 2022-2027 (29,5 MMDH), du Programme de réduction des disparités territoriales et sociales (PRDTS) 2017-2023 (6,8 MMDH), du Programme de réhabilitation et mise en valeur des médinas (RMVM) (3,7 MMDH), de la phase III de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) 2019-2023 (1,7 MMDH) et du Programme de mise à niveau urbaine (MANU) 2019-2024 (500 MDH). Par ailleurs, la commune de Fès a validé son Plan d’action communal (PAC) pour la période 2022-2027. Doté d’une enveloppe de 6,3 milliards de DH, ce plan prévoit la réalisation de 217 projets structurants pour la ville de Fès, offrant ainsi une véritable bouffée d’oxygène au niveau local. Au rythme où vont les choses, la préfecture de Fès réalise une prouesse remarquable en lançant pas moins de 88 projets d’envergure.

Ces initiatives structurantes sont destinées à insuffler une dynamique socio-économique et culturelle sans précédent dans la ville. Le montant total alloué à ces projets s’élève à 9,3 milliards de dirhams, un chiffre qui en dit long sur l’ambition de la région. Le volet de l’emploi n’est pas en reste, car ces projets devraient générer quelque 26.100 emplois directs, une aubaine pour la population locale en quête d’opportunités professionnelles. Les enjeux sont donc colossaux, et il est permis d’espérer que les retombées économiques de ces projets impacteront positivement la région dans les années à venir.

Mehdi Idrissi / Les Inspirations ÉCO