Tourisme au Maroc : une année 2023 exceptionnelle à tous les niveaux

Par LeSiteinfo avec MAP

Trois ans après le début de la pandémie qui a secoué les fondements du tourisme mondial, le Maroc se dresse comme un exemple de renaissance et de résilience, grâce notamment à la poursuite en 2023 des efforts considérables visant la redynamisation de l’industrie touristique nationale.

Au cours de cette année, le Royaume, sous le leadership du Roi Mohammed VI, a choisi de transformer les défis en opportunités, mettant en œuvre une série de mesures stratégiques visant à soutenir la relance de son secteur touristique.

En tête de ces initiatives figure le déploiement de la feuille de route stratégique du tourisme 2023-2026 qui ambitionne, à l’horizon 2026, d’attirer 17,5 millions de touristes, d’atteindre 120 milliards de recettes en devises, de créer 80.000 emplois directs et 120.000 indirects, en plus de repositionner le tourisme comme secteur clé dans l’économie nationale.

Dotée d’une enveloppe budgétaire de 6,1 milliards de dirhams, cette feuille de route stratégique entend jouer un rôle clé dans l’orientation de cette vague d’enthousiasme touristique en agissant sur tous les leviers essentiels, à savoir l’adoption d’une nouvelle approche de l’offre centrée sur l’expérience client.

A cela s’ajoute bien évidemment l’Opération d’accueil Marhaba 2023 lancée en juin dernier, qui s’est une fois de plus affirmée comme un puissant catalyseur pour l’activité touristique au Maroc. Dans le cadre de cette initiative, un total de 2,84 millions de passagers et 642.000 véhicules ont transité, dans les deux sens, par les ports marocains, soit une augmentation de 23% pour les passagers et de 20% pour les véhicules par rapport à l’année dernière.

Parallèlement, l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) a poursuivi ses efforts visant à promouvoir la destination Maroc à travers sa stratégie de conquête des principaux marchés émetteurs stratégiques pour le Royaume.

Au cours de l’année 2023, l’ONMT a orienté ses efforts vers le déploiement stratégique de la marque « Terre de Lumière », en établissant des partenariats fructueux avec des influenceurs issus de segments de marché variés afin de concevoir des contenus originaux, favorisant ainsi la proximité avec les clients finaux et la fidélisation de communautés sur les réseaux sociaux.

L’Office a, de même, renforcé son action commerciale envers les acteurs de la distribution tels que les Tour-opérateurs et les Agents de Voyage en ligne, ce qui a abouti à la sécurisation d’environ 4,48 millions de clients, marquant en ce sens une croissance annuelle remarquable de 98%.

De manière similaire, dans le secteur aérien, l’augmentation des capacités et des liaisons avec les destinations touristiques a propulsé une croissance de la capacité contractuelle, atteignant une progression de 15% pour un total de 8,3 millions de sièges sécurisés.

Dans le sillage de ces initiatives notables, la Société Marocaine d’Ingénierie Touristique (SMIT) a déployé d’importants efforts en matière d’investissement, parvenant à attirer de nombreux investisseurs étrangers ainsi que des chaînes hôtelières internationales de renom telles que Westmont, Kasada et Barcelo.

Cette impulsion dynamique a conduit à l’inauguration réussie de 104 nouveaux établissements hôteliers en 2023, élargissant considérablement l’éventail d’options d’hébergement disponibles pour les visiteurs nationaux et internationaux.

Par conséquent, cette concrétisation a permis d’amplifier la capacité d’hébergement actuelle du Royaume, la portant à environ 300.000 lits, renforçant ainsi l’infrastructure d’accueil et consolidant la position du pays en tant que destination touristique de premier plan.

En effet, cette expansion significative de l’offre hôtelière reflète également la confiance des investisseurs nationaux et étrangers dans le potentiel et la stabilité du secteur touristique marocain, qui a atteint de nouveaux sommets, affichant à fin novembre 2023 plus de 13,25 millions d’arrivées, selon les derniers chiffres dévoilés par l’ONMT.

Cette croissance remarquable, se traduisant par une augmentation de 36% par rapport à 2022 et 11% par rapport à 2019, s’est concrétisée par près de 23,7 millions de nuitées dans les établissements classés, représentant une hausse significative de 38% comparativement à 2022 et 11% par rapport à 2019.

S’agissant des recettes voyages, celles-ci ont atteint 88,4 milliards de dirhams à la fin d’octobre 2023, marquant une progression notable de 2% par rapport à 2019. Cette performance record vient confirmer la position stratégique du tourisme en tant que l’un des principaux contributeurs aux réserves de devises du Royaume.

Pour sa part, le secteur du trafic aérien a aussi entrepris une remontée significative, en accueillant durant les onze premiers mois de cette année, quelque 24.737.734 passagers, soit des taux de croissance de 7% par rapport à la même période de 2019, et de 34% par rapport à 2022.

Ces réalisations s’expliquent par la reprise de nombreux vols qui avaient été suspendus pendant la période de crise sanitaire, ainsi que par l’inauguration de plusieurs nouvelles routes aériennes.

De surcroît, le Royaume a bénéficié d’une visibilité mondiale exceptionnelle lors de sa brillante participation à la Coupe du Monde 2022. Cette notoriété mondiale a été stimulée en 2023 suite à l’annonce de sa co-organisation du Mondial 2030 aux côtés de l’Espagne et du Portugal, consolidant ainsi sa réputation internationale.

Dans son ensemble, l’excellente performance du secteur touristique au cours de l’année 2023 a été rendue possible grâce à divers éléments majeurs, notamment la résilience exceptionnelle dont a fait preuve le Maroc face au séisme d’Al Haouz, une collaboration public/privé sans précédent, ainsi qu’une action gouvernementale volontariste intégrant des mesures de soutien et de relance.

Fort de ces fondations solides, le Maroc se trouve bien positionné pour maintenir sa trajectoire positive et continuer à attirer les visiteurs du monde entier. Avec la feuille de route 2023-2026 comme guide, le Royaume s’apprête à capitaliser sur cette dynamique positive et à créer un avenir prometteur pour son industrie touristique.