Bank of Africa lance la Chaire Panafricaine de Durabilité et Finance à Impact

Pionnier dans ses engagements en faveur du Développement Durable et de la Finance à Impact, le Groupe BANK OF AFRICA confirme son rôle de Leader au Maroc et en Afrique à travers la création de la « Chaire Panafricaine de Durabilité et Finance à Impact ».

Résolue à demeurer un acteur de référence dans la transition vers une économie plus durable, BANK OF AFRICA s’est associée, pour lancer une initiative innovante, à des partenaires d’enseignement et de recherche de premier plan au Maroc : Université Cadi Ayyad de Marrakech, l’Université Euro-méditerranéenne de Fès, Université Hassan II de Casablanca, Ecole Hassania des Travaux Publics, Université Ibn Zohr d’Agadir et le Groupe ISCAE.

La Chaire Panafricaine de Durabilité et Finance à Impact est lancée le mardi 19 décembre 2023 à l’occasion de la signature de la Convention de partenariat entre BANK OF AFRICA et les six Institutions Académiques.

La Chaire Panafricaine de Durabilité et Finance à Impact aspire à représenter un Hub d’expertise influent façonnant activement les politiques et les pratiques en matière de Durabilité et de Finance à Impact, tant au Maroc que sur le continent africain. Les travaux de la Chaire comprennent un Livre Blanc, des Workshops, des conférences ainsi que des contenus pédagogiques.

Ils ont l’ambition de contribuer significativement à la recherche et à la promotion de pratiques durables permettant de minimiser l’impact environnemental, tout en favorisant des activités économiques d’impact positif sur les populations et les territoires et ce, à travers plusieurs leviers : Finance Durable, Investissement ESG, RSE, Ethique, Technologie et Digital, Economie Circulaire, Mobilité

Durable et Mesure d’Impact.