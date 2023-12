Maroc-Espagne : Aziz Akhannouch reçoit José Manuel Albares à Rabat

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch a reçu, jeudi à Rabat, le ministre espagnol des Affaires étrangères, de l’Union Européenne et de la Coopération, José Manuel Albares, qui effectue une visite de travail au Maroc, la première depuis le début de la nouvelle législature.

Cette visite s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations entre le Maroc et l’Espagne dans divers domaines, notamment politique, économique et culturel, indique un communiqué du département du Chef du gouvernement. Lors de cette rencontre, les deux parties ont salué les relations d’amitié et de coopération privilégiées qui unissent les deux pays, ainsi que le partenariat stratégique bilatéral que les dirigeants des deux pays, SM le Roi Mohammed VI et SM le Roi Felipe VI, entourent de leur haute sollicitude, fait savoir le communiqué.

Les deux responsables se sont félicités de la concordance des vues au sujet des différents dossiers d’intérêt commun, saluant également la qualité du partenariat bilatéral, basé sur le bon voisinage, la confiance mutuelle et le dialogue permanent et constructif, particulièrement après la visite effectuée en avril 2022 au Maroc par le président du gouvernement espagnol, Perdro Sanchez, à l’invitation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui l’a érigé en partenariat stratégique multidimensionnel englobant l’ensemble des domaines de la coopération.