Raja: les supporters obtiennent gain de cause  

Le Raja de Casablanca baissé les prix des tickets du match face à la Renaissance Zemamra, prévu au stade municipal de Berrechid pour le compte de la 11ème journée de la Botola.

Cette baisse a été décidée suite au boycott, par les supporters, de la rencontre face au SSC Mohammedi qui a eu lieu dimanche dernier au stade El Abdi d’El Jadida.

Le club avait en effet fixé les prix à 70 dirhams au lieu de 30 pour les gradins non couverts, 150 dirhams au lieu de 50 pour les gradins couverts et 1000 dirhams au lieu de 700 pour la tribune officielle, ce qui avait provoqué la colère des supporters. Face à Zemamra, les tarifs seront de 50 dirhams et 150 dirhams.

Rappelons que les autorités de Berrechid ont accordé 3000 places au public du Raja bien que la capacité d’accueil du stade soit de 5500.

H.M.