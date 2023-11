Salé: les infirmiers montent au créneau (VIDEO)

Les infirmiers et techniciens de santé à l’hôpital Moulay Abdellah, à Salé, ont tenu ce jeudi un sit in en protestation à la source oreille du ministère de tutelle quant à leurs revendications.

Plusieurs slogans y ont été brandis, appelant le département de Khalid Ait Taleb, entre autres doléances, à appliquer l’équité salariale.

«Nous sommes indignés quant à la politique discriminatoire du ministère et son silence par rapport à notre dossier revendicatif. Nous réclamons une équité dans l’octroi de la prime de risque, une augmentation de cette indemnité et une amélioration de nos conditions de travail», a indiqué Lahbib Masyadani, membre du bureau national du mouvement des infirmiers et des techniciens de santé.

H.M.