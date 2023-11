Le roi Mohammed VI écrit au nouveau président d’Argentine

Par LeSiteinfo avec MAP

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Javier Milei, à l’occasion de son élection président de la République d’Argentine.

Dans ce message, le Souverain exprime au nouveau président argentin ses chaleureuses félicitations et ses sincères vœux de santé, de bien-être et de plein succès dans ses hautes fonctions au service du peuple argentin.

A cette occasion, le roi se réjouit des relations étroites et privilégiées entre le Royaume du Maroc et la République d’Argentine, qui reposent sur l’amitié solide et l’appréciation mutuelle, exprimant sa détermination à œuvrer de concert avec Javier Milei pour approfondir la coopération bilatérale et la développer dans les différents domaines d’intérêt commun, au service des deux peuples amis.

S.L.