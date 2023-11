VIDEO : Abdelilah Benkirane en larmes en évoquant la Palestine et Gaza

Abdelilah Benkirane, leader du Parti de la Justice et du développement (PJD), a pris la parole ce dimanche lors d’un festival de solidarité avec le peuple palestinien.

Dans une élocution aux membres de son parti qui a duré un peu plus d’une demi-heure, l’ex-chef du gouvernement a rappelé que les juifs ont toujours été protégés dans le passé par les peuples arabes et que ces derniers n’ont pas pris cela en considération en s’attaquant à la Palestine et notamment à des enfants de bas âges. Benkirane a versé des larmes face à la situation que vit la Palestine actuellement. Vidéo.