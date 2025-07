Le PJD s’en prend de nouveau à “Toto” et alerte sur la dérive culturelle

Le secrétariat général du Parti de la Justice et du Développement (PJD) a condamné ce qu’il qualifie de « politique de déchéance artistique », appelant à « traduire en justice toute personne impliquée dans la propension de la futilité et la vulgarité en publique ».

Dans un communiqué publié lundi à l’issue de sa réunion périodique, le secrétariat général a accusé, sans les nommer, certaines parties de chercher à « ériger des handicaps artistiques en modèles pour les générations futures, en les honorant avec de l’argent public, les imposant aux foyers marocains sans leur consentement ».

Le PJD qualifie Toto d' »un artiste qui ne sait que polluer les oreilles avec des paroles vulgaires, dégradantes et offensantes pour l’art et les artistes choquant ainsi les valeurs fondamentales du pays et portant atteinte à la culture marocaine ».

Le PJD rejette ainsi « l’imposition de l’indécence dans les foyers marocains, ce qui traduit clairement un niveau alarmant de dérive morale et éthique, encouragé par certaines parties qui gèrent l’espace public et les établissements publics selon une logique idéologique partisane, sans considération pour les valeurs marocaines, la sacralité des foyers, les institutions du pays ou ses constantes nationales fondamentales ».