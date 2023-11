Les prix des olives flambent au Maroc 

Les prix des olives ont connu une hausse importante. Le kilo coûte aujourd’hui 15 dirhams, ce qui inquiète les professionnels du secteur et les consommateurs.

Selon les professionnels, les coûts ont grimpé à cause de la baisse de la production, le retard des précipitations et la sécheresse qui a frappé de nombreuses régions connues par la production d’olives, dont Béni Mellal et El Kelaâ de Sragha.

Et d’ajouter qu’il s’agit de la deuxième année consécutive que la production des olives a considérablement baissé.

Rappelons que le gouvernement a décidé de soumettre l’huile d’olive et ses dérivés à des restrictions sur les exportations. Ces restrictions concernent, entre autres, les olives à l’état frais et réfrigéré, l’huile d’olive et ses fractions, même raffinées et les olives sèches. Cela, conformément aux dispositions de l’article 1 de la loi 89-13, se rapportant au commerce extérieur.

Ces mesures d’interdiction d’exportation de l’huile d’olive demeurent effectives jusqu’au 31décembre 2024.

H.M.