L’ambassadeur de la Palestine à Rabat: « Nous n’abandonnerons pas notre terre » (VIDEO)

Jamal Choubki, ambassadeur de la Palestine au Maroc, a affirmé: « Ce qui est commis comme crimes en Palestine est synonyme de crimes de guerre. Ils (ndlr, les Israéliens) sont en train de commettre le génocide du peuple palestinien! ».

Et dans une déclaration à Le Site Info, lors de sa participation à la grande manifestation organisée à Rabat, en soutien inconditionnel aux Palestiniens, en général, et aux Gazaouis, en particulier, Jamal Choubki a souligné que les martyrs palestiniens sont dans leur grande majorité des enfants, des femmes et des civils.

L’ambassadeur de la Palestine à Rabat a également expliqué que plus de deux millions de Palestiniens subissent le blocus de l’occupant israélien et sont privés de nourriture, de médicaments, d’électricité et de carburants.

De même que notre interlocuteur a précisé que le bombardement des hôpitaux, dont celui d’Al Ahli Arab, de la part d’Israël est « un acte inacceptable ». L’objectif des occupants est d’obliger les Palestiniens à abandonner leur terre, ce que ceux-ci ne feront jamais, a assuré Jamal Choubki.

L.A.