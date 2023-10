Tanger : un braqueur de banque arrêté

Les éléments de la Sûreté nationale de la préfecture de Tanger sont parvenus, jeudi 5 octobre, à interpeller un individu âgé de 37 ans aux nombreux précédents judiciaires, dont des affaires de chèques sans provision.

Cette fois-ci, le mis en cause est impliqué dans une affaire de menaces et de tentative de braquage d’une agence bancaire. Selon les données préliminaires diligentées à ce propos, l’individu a réussi à s’introduire dans une agence avec une ceinture « explosive » en plastique.

Cette ceinture « explosive » était en fait remplie de … sucre et d’autres produits hétéroclites, collés les uns aux autres et reliés entre eux par des fils électriques. Ce « stratagème » avait pour but de faire croire qu’il allait s’exploser et entraîner avec lui plusieurs victimes si on ne lui remettait pas le pactole des caisses bancaires.

L’intervention rapide des éléments de la Sûreté nationale a permis d’arrêter ce faux kamikaze dont la ceinture « explosive » était fictive et ne présentait aucun danger pour les personnes présentes sur place.

Le mis en cause a été placé en garde à vue pour complément d’enquête, sous la supervision du parquet général compétent. De même qu’il a été décidé de le soumettre à une expertise médicale afin de voir s’il ne souffre pas de troubles psychologiques.

Larbi Alaoui