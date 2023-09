Ahmed Chaouki Benayoub inhumé à Rabat (VIDEO)

Les funérailles de Ahmed Chaouki Benayoub, Délégué interministériel aux droits de l’Homme ont eu lieu, mercredi après la prière d’Al Asr à Rabat.

Après les prières d’Al Asr et du mort à la mosquée Chouhada, la dépouille du défunt a été inhumée au cimetière Chouhada.

Les obsèques de feu Chaouki Benayoub se sont déroulées en présence, notamment, des membres de sa famille et ses proches, du ministre de la Justice, du ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, de la présidente du Conseil national des droits de l’Homme, du Président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, de chefs et représentants de partis politiques et de militants des droits de l’Homme.

S.L.