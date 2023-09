Tanger: prison ferme pour un gardien de voitures

La chambre criminelle du tribunal de première instance de Tanger a tranché dans l’affaire d’un gardien de voitures ayant commis une terrible agression.

Le mis en cause, qui avait amputé les doigts d’un commerçant, a écopé de cinq ans de prison ferme. Le procureur du roi près la Cour d’appel de Tanger avait poursuivi le coupable pour coups et blessures ayant entraîné un handicap permanent.

Il y a quelques mois, une violente dispute avait éclaté entre le gardien de voitures et la victime. Après l’agression, les autorités ont été immédiatement alertées et placé le mis en cause en garde à vue. Une enquête a également été ouverte, sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les circonstances exactes de cette affaire.

H.M.