Scandale au lycée Descartes à Rabat : la direction réagit (PHOTO)

Le lycée Descartes, affilié à la mission française, a été secoué cette semaine par un lourd scandale. Un professeur est accusé de détournement de mineur et de pédophilie.

Dans un communiqué adressé par la direction de l’établissement aux parents des étudiants, L’établissement a confirmé qu’un des professeurs a échangé des messages inacceptables avec une lycéenne âgée de 14 ans. Le professeur a été expulsé par la direction du lycée.

« Un enseignant a échangé avec une élève du lycée des messages dont la teneur est inacceptable. Nous les condamnons avec la plus grande fermeté. À ce jour, cet enseignant, personnel de droit local, ne fait plus partie du personnel de l’établissement et la direction est en lien étroit avec la famille », souligne François Cuilhe, proviseur du lycée René des Cartes.