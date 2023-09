Casablanca : des embouteillages attendus sur ces avenues

La société « Casa Transports » a annoncé sur sa page Facebook les axes routiers situés le long des troisième et quatrième lignes de tramway, qui ont été entièrement préparés et ouverts à la circulation. Par ailleurs, elle a également annoncé les axes routiers qui sont en cours de préparation et dont la circulation sera temporairement compliquée durant les jours voir les semaines à venir.

Ainsi, les axes qui devraient connaître des perturbations en raison des travaux de préparation sont: l’intersection entre le Boulevard Driss El Harti et le Boulevard Idris Allam, le Boulevard Rahal Meskini, le boulevard Mustapha Maani et le boulevard de la Gironde. Le boulevard Oulad Ziane entre le pont situé près de la gare ferroviaire et la route reliée à l’autoroute urbaine A3, le Boulevard 10 Mars entre la route reliée à l’autoroute A3 et l’Avenue des Forces Auxiliaires. Le boulevard Anoual. Le Boulevard Mohamed Bouziane entre l’intersection du Boulevard Driss Harti et le Boulevard Driss Allam.