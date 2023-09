Séisme: le message du roi Mohammed VI aux secouristes étrangers

Par LeSiteinfo avec MAP

Le roi Mohammed VI a adressé un message de remerciements au lieutenant-colonel Juan Saldana, chef du contingent de l’Unité militaire de secours d’Espagne, qui a participé aux efforts de secours et de sauvetage suite au séisme ayant frappé la région d’Al Haouz.

Dans ce message, le roi a salué la participation active et efficace des membres de l’équipe de sauvetage espagnole qui, aux côtés de leurs frères marocains, ont déployé tous leurs efforts et moyens lors des opérations de recherche et de sauvetage.

Ces efforts « Nous ont profondément touché ainsi que le Peuple marocain », souligne le roi.

Le roi Mohammed VI a également adressé un message de remerciements et de gratitude au commandant Khalid Abdellah Al Hamidi, chef de l’équipe internationale qatarie de secours, qui a participé aux opérations de recherche et de sauvetage.

Dans ce message, le roi exprime avec fierté, en son nom propre et en celui du peuple marocain, ses sincères sentiments de remerciements et de gratitude pour la participation noble et généreuse des secouristes qataris aux côtés de leurs frères marocains aux opérations de recherche et de secours suite au tragique séisme qui a frappé la région d’Al Haouz.

Le Souverain a aussi adressé un message de remerciements et de gratitude au Général Ali Al Moutaouaa, Chef de l’équipe de recherche et de secours des Emirats Arabes Unis, qui a participé aux efforts de secours.

Dans ce message, le Souverain souligne que la participation active des membres de l’équipe émiratie, aux côtés de leurs frères marocains, aux opérations de recherche et de secours, suite au tragique tremblement de terre qui a frappé la région d’Al Haouz « Nous a énormément et profondément touché ainsi que l’ensemble du peuple marocain ».

Le roi Mohammed VI a également tenu à remercier Russell Gauden, Coordinateur national de l’équipe internationale de recherche et de secours du Royaume-Uni, qui a participé aux efforts de sauvetage suite au séisme ayant frappé la région du Haut Atlas.

Dans ce message, le roi exprime Ses vifs remerciements pour tous les efforts déployés par cette équipe en vue d’apporter assistance à la suite du tremblement de terre dévastateur qui a frappé la région du Haut Atlas.

Le Souverain charge Gauden de transmettre l’expression de ses sincères remerciements ainsi que son appréciation à tous les membres de l’équipe, qui ont fait preuve d’un grand esprit de solidarité pour sauver des vies, chercher des survivants et fournir de l’aide humanitaire.

S.L