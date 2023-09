Tremblement de terre: les souks hebdomadaires reprennent leur activité (PHOTO)

Les souks hebdomadaires reprennent de nouveau leur activité, inaugurant ainsi un retour à la vie normale. La portée de ces souks dépasse le cadre strictement commercial, ils sont intimement liés à la vie de la population dans son sens le plus large. Par conséquent, cette étape servira non seulement à booster la dynamique de l’économie locale et à atténuer les répercussions sociales et économiques engendrés par le séisme, mais aura également un effet positif sur la psyché des victimes qui verront leur quotidien reprendre graduellement son

cours normal.

Les pertes se comptent naturellement en vies humaines, mais aussi, inévitablement, en coût matériel, social et économique, par conséquent, la réouverture des souks hebdomadaires aura un effet positif sur les commerçants puisque que la vente de denrées alimentaires, bétails, vêtements, légumes, fruits, céréales… reprendra de nouveau.

Rappelons qu’un tremblement de terre est synonyme de bouleversement et de perte de repères, c’est pour cette raison que les autorités locales, la Gendarmerie royale, les forces auxiliaires ainsi que tous les services concernés continuent de multiplier leurs efforts avec acharnement pour aider les populations à surmonter le choc post-séisme et retrouver leur rythme de vie habituel tout en exerçant leurs activités en toute sécurité.

S.L.