Séisme dans la région de Marrakech : le FC Barcelone enverra des aides humanitaires

Le tragique tremblement de terre qui a frappé le Maroc la semaine dernière a ému un nombre important d’institutions internationales. Ces dernières ont exprimé leur profonde tristesse face à cette catastrophe et certains d’entre eux ont même décidé d’envoyer du soutien aux populations sinistrées.

C’est le cas du club espagnol du FC Barcelone, qui par la voix de son président, Joan Laporta a annoncé lors de la célébration de la Fête nationale de la Catalogne qu’une aide humanitaire sera envoyée aux personnes touchées par le tremblement de terre qui a frappé la région de Marrakech.

Laporta a déclaré dans son discours : « Nous exprimons notre solidarité avec les victimes du tremblement de terre qui a frappé le Maroc et causé beaucoup de souffrances parmi la population. Nous fournirons une aide humanitaire grâce au fonds de notre fondation. »

« Nous continuerons à le faire parce que le conseil d’administration et toutes les personnes qui font partie de ce club ont le droit d’être fidèles à notre histoire et fidèles à nos essences fondatrices qui témoignent le sens de notre slogan : que nous sommes « plus qu’un club », a ajouté le dirigeant du club barcelonais.