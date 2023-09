Fond spécial d’aide aux victimes : où et comment faire vos dons d’argent ?

Bank Al-Maghrib (BAM) a lancé un appel aux dons pour « le Fonds spécial pour la gestion des effets du tremblement de terre ayant touché le Royaume du Maroc ».

Pour les contributions à partir du Maroc, BAM précise qu’elles peuvent être émises auprès de ses succursales et de ses agences, et auprès des agences de la Trésorerie générale du Royaume et des perceptions. Les dons peuvent se faire également auprès des agences des banques commerciales, par virement bancaire ordinaire ou instantané, par versement en espèces, ou par chèque, pour le RIB: 001 810 00 780 002 011 062 03 18.

Les chèques bancaires devront être libellés au nom du « Fonds spécial pour la gestion des effets du tremblement de terre ayant touché le Royaume du Maroc », fait savoir la banque centrale. Pour les virements à partir de l’étranger, ils seront émis à l’IBAN du bénéficiaire MA64 001 810 00 780 002 011 062 03 18, sous le code SWIFT BKAMMAMR, précise BAM.

Sur Hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et dans le cadre de l’effort national pour la mise en place de mesures d’urgence pour palier l’impact du séisme ayant touché plusieurs régions du Royaume, le Fonds spécial numéro 126 pour la gestion des effets du tremblement de terre a été créé.