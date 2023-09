Séisme au Maroc : le dernier bilan (officiel) – VIDEO

Le séisme, qui a frappé vendredi soir la province d’Al Haouz, a fait 632 morts et 329 blessés, dont 51 grièvement, selon un bilan actualisé établi samedi à 07h00 par le ministère de l’Intérieur.

Cette secousse tellurique a fait 290 morts dans la province d’Al Haouz, 190 dans la province de Taroudant, 89 dans la province de Chichaoua, 30 dans la province de Ouarzazate, 13 dans la préfecture de Marrakech, 11 dans la province d’Azilal, 5 dans la préfecture d’Agadir, 3 dans le Grand Casablanca et 1 décès dans la province de Youssoufia, a précisé le Secrétaire général à la Direction générale des Affaires intérieures au ministère de l’Intérieur, lors d’un point de presse.

Le tremblement de terre a également provoqué l’effondrement d’un nombre de constructions au niveau de ces préfectures et provinces, a-t-il poursuivi.

Les Forces armées royales, les autorités locales, les services de l’ordre et les équipes de la protection civile dans les préfectures et provinces concernées poursuivent la mobilisation de tous les moyens d’intervention pour fournir les aides nécessaires et évaluer les dégâts, a ajouté la même source.