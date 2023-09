Météo Maroc : les prévisions pour le vendredi 08 septembre 2023

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 08 septembre 2023.

– Temps relativement chaud sur le Sud-Est, l’intérieur des provinces du Sud et localement sur les plaines intérieures nord et centre.

– Formations brumeuses sur les plaines nord et centre, et le nord de l’Oriental.

– Foyers instables avec orages isolés et gouttes éparses sur les Hauts et Moyen-Atlas, les plateaux orientaux et l’extrême Sud. – Températures minimales de l’ordre de 10/15°C sur le Haut et le Moyen Atlas, de 22/29°C sur le Sud et le Sud-Est et de 16/21°C ailleurs.

– Températures journalières en légère baisse ou stationnaire.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée sur le Détroit, belle à peu agitée entre Tarfaya et Boujdour, et peu agitée à agitée ailleurs.