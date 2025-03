Météo Maroc : fortes pluies et rafales de vent attendues de samedi à lundi

Par LeSiteinfo avec MAP

Des chutes de neige, de fortes pluies parfois orageuses avec grêle locale et de fortes rafales de vent sont prévues, de samedi à lundi, dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, des chutes de neige au delà de 1.500 m variant entre 35 et 60 cm sont attendues de samedi à 12h à lundi à 13h, dans les provinces d’Ifrane, Azilal, Béni Mellal et Midelt, a indiqué la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance rouge.

Le même phénomène avec un niveau de vigilance orange (25-35 cm) concerneront, durant la même période, Al Hoceima, Chefchaouen, Guercif, Sefrou, Taza, Boulemane, Khénifra, Al Haouz, Ouarzazate, Tinghir, Chichaoua et Taroudant, ajoute la DGM.

Par ailleurs, de fortes pluies parfois orageuses avec grêle locale sont prévues entre samedi à 00h et lundi à 06h, avec des cumuls allant de 80 à 130 mm dans les provinces de Tanger-Assilah, Chefchaouen, Tétouan, Larache, Fahs-Anjra et Al Hoceima.

Ce phénomène de niveau de vigilance orange concernera également, de samedi à 00h à dimanche à 23h, les provinces de M’diq-Fnideq, Ouezzane, Kénitra, Taounate, Sidi Kacem, Taza, Ifrane, Béni Mellal, Azilal et Khénifra, avec des précipitations oscillant entre 40 et 70 mm, fait savoir la DGM, ajoutant qu’un cumul de 25 à 35 mm est également attendu dans les provinces d’Essaouira, Safi, Agadir-Ida-Ou-Tanane, Taroudant et Khémisset, le samedi de 00h à 23h.

Concernant les fortes rafales de vent avec chasse-poussières locales (70 à 95 km/h), elles affecteront, de samedi à 00h à dimanche à 23h, les provinces de Chefchaouen, Al Hoceima, Fahs-Anjra, Tanger-Assilah, Larache, Tétouan, M’diq-Fnideq, Guercif, Sefrou, Ifrane, Boulemane, El Hajeb, Taza, Meknès, Kénitra, Khémisset, Rabat, Skhirate-Témara, Salé, Benslimane, Médiouna, Sidi Bennour, El Jadida, Berrechid, Settat, Mohammedia, Nouaceur, Casablanca, Youssoufia, Marrakech, Essaouira, Chichaoua, Rehamna, Safi et Ouarzazate.

En sus, des rafales similaires avec un niveau de vigilance orange sont prévues à Taourirt, Figuig, Jerada, Zagora, Tinghir, Midelt, Errachidia et Tata, le samedi de 09h à 23h, ajoute la même source.