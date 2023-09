Barid Al-Maghrib : émission d’un timbre spécial célébrant les géoparcs mondiaux

Le Groupe Barid Al-Maghrib lance, en partenariat avec le Bureau de l’UNESCO pour le Maghreb, une émission spéciale de timbre-poste à l’occasion de la 10e Conférence Internationale sur les géoparcs mondiaux de l’UNESCO qui aura lieu du 07 au 09 septembre 2023 à Marrakech.

Une cérémonie de dévoilement a eu lieu le mardi 05 septembre 2023 au musée Barid Al-Maghrib à Rabat, en présence de Messieurs Amin Benjelloun Touimi, Directeur général du Groupe Barid Al-Maghrib, et Eric Falt, Directeur du Bureau de l’UNESCO pour le Maghreb.

La Conférence Internationale des géoparcs mondiaux de l’UNESCO rassemble des spécialistes du monde entier pour partager les découvertes et les expériences sur une variété de sujets, allant de la recherche géologique au tourisme durable, en passant par l’éducation ou la gestion participative pour le développement durable.

Cette nouvelle émission de timbre-poste illustre un des paysages du géoparc du M’Goun, premier géoparc du Maroc, de l’Afrique et du monde arabe, situé au milieu de la chaîne du Haut Atlas central et inscrit, depuis 2014, parmi les géoparcs mondiaux de l’UNESCO. Ce territoire protégé comprend un certain nombre de géosites d’un intérêt exceptionnel, mais aussi des lieux de valeurs écologiques, archéologiques, historiques et culturelles.

Ce timbre-poste vient enrichir la collection consacrée par Barid Al-Maghrib aux sites naturels, l’on cite à titre d’exemple : « Faune et flore 2018 – (Dromadaire-Parc National de Khenifiss) », « Lacs et dayas » en 2015, « Richesse faunistique et floristique – Lacs Isli et Tislite » en 2014, « Centenaire des Eaux et Forêts » en 2013, « Forêts et arbres au Maroc – le Sapin » en 2003, « Forêts et arbres au Maroc- le cèdre » et « Année Internationale de l’Écotourisme » en 2002, « Journée mondiale de lutte contre la désertification » en 2001 et « Cascades d’Ouzoud » en 1983.