Achraf Bencherki dans le viseur d’un club brésilien

La prestigieuse équipe carioca de Santos tente de s’offrir les services de l’international marocain Achraf Bencherki. Ce dernier est actuellement sans club et serait tout proche de s’engager avec le club qatari d’Al-Rayyan.

🚨EXCL: ⚪️⚫️🇲🇦 #Brazil |

◉ Santos 🇧🇷 are trying to hijack Achraf Bencharki deal‼️

◉ After full verbal agreement with Al-Rayyan, Santos jumped into it before it was signed ‼️

◉ Bencharki is now in Qatar to his medical tests 🩺 Crucial hours 🔥

— Santi Aouna (@Santi_J_FM) September 4, 2023