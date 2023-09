Rentrée scolaire 2023-2024 : nouvelles dispositions pour améliorer l’offre scolaire

Par LeSiteinfo avec MAP

A l’instar de toutes les villes marocaines, la rentrée scolaire 2023/2024 a démarré lundi à El Jadida, sous le slogan « Pour une école de qualité pour tous » et sur fond de plusieurs nouveautés et dispositions visant à améliorer la qualité du service d’éducation dans cette province.

Les nouveautés de la rentrée scolaire dans la province d’El Jadida, qui comprend 27 collectivités territoriales dont 24 rurales, concernent divers axes dont notamment la création de nouvelles écoles, l’augmentation de la capacité d’accueil des établissements scolaires à travers la création de nouvelles classes et l’élargissement de l’offre d’enseignement préscolaire.

Dans une déclaration à la MAP, Rachid Charouit, directeur provincial du ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports à El Jadida, a souligné que nombre de dispositions ont été prises afin de garantir la réussite de la rentrée scolaire, élargir et améliorer l’offre scolaire dans la province, rappelant que ces mesures s’inscrivent dans le cadre de la feuille de route 2022-2026 dans ses trois domaines : l’élève, l’enseignant et l’école.

Il a expliqué dans ce cadre que 5 nouveaux établissements scolaires ont été créés : l’école Al Mourabitoun dans la municipalité d’El Jadida, l’école communale Sidi Ahmed Ben Mbarek dans la commune rurale d’Ouled Ghanem, l’école communale Al Nour dans la commune rurale de Makras, qui est un établissement agréé pour élargir l’offre scolaire de l’enseignement collégial, l’école communale Sidi Ismail de la commune rurale de Sidi Ismail, en plus du lycée collégial Al Imam Shafîi dans la commune rurale de Chouibat, créé dans le cadre du programme national de lutte contre les disparités spatiales et sociales dans le monde rural sous l’égide de la préfecture de la province.

Concernant les agrandissements et l’augmentation de la capacité d’accueil, M. Charouit a souligné que cette année scolaire marquera le début d’exploitation de 50 salles de classe pour l’enseignement primaire, qui ont été construites dans des établissements et des groupes scolaires de plusieurs communes de la province, en réponse à la hausse de la demande sur l’enseignement en milieu rural, qui connait une plus grande augmentation de la population par rapport à la zone urbaine.

Au niveau de l’enseignement préscolaire, le responsable provincial a noté que le nombre d’unités scolaires pour l’année scolaire 2023/2024 dépasse les 500, dont 60 nouvelles unités qui comprennent plus de 520 éducateurs, ajoutant que plus de 200 unités de préscolaire ont été cédées au secteur de l’éducation nationale par l’Initiative nationale pour le développement humain conformément à un accord-cadre de partenariat en la matière.

Dans ce sillage, des données de la Direction provinciale de l’Education nationale, du Préscolaire et des sports d’El Jadida montrent que le taux de couverture des enfants âgés de 4 à 5 ans a dépassé 77 %, confortant la province d’El Jadida comme l’une des plus actives au niveau national dans la mise en oeuvre du Programme national de généralisation et de développement du préscolaire.

La Direction a précisé que la gestion des unités d’enseignement préscolaire intégrées à l’enseignement public s’effectue à travers des conventions de partenariat entre la Direction provinciale ou l’Académie régionale d’une part et les associations spécialisées ou intéressées par le domaine de l’enseignement préscolaire, avec une dotation de plus de 50 000 dirhams à titre de soutien alloué par le ministère à travers l’académie à chaque classe de l’enseignement préscolaire.

La Direction a également oeuvré à la promotion de la gouvernance du préscolaire et au renforcement du partenariat avec les associations les plus efficaces en matière de gestion, le nombre d’associations dirigeantes étant réduit de 77 associations en 2022 à seulement 10 associations pour l’année scolaire 2023/2024, dont 7 associations disposent de partenariats provinciaux avec la Direction et 3 associations ou établissements conventionnés avec l’Académie.