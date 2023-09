Marrakech : le président d’une commune arrêté pour corruption

Le président de l’Association marocaine de protection des deniers publics a déclaré que les éléments de la Gendarmerie royale ont récemment interpellé le président de la commune rurale Harbile, relevant de la préfecture de Marrakech, accusé de corruption.

Une employée exerçant au sein de la même collectivité territoriale a aussi été interpellée pour la même affaire. Dans une publication sur sa page officielle Facebook, Mohamed El Ghalloussi a précisé que l’arrestation du président de la commune Habile a eu lieu après une plainte déposée à travers la numéro vert anticorruption.

L’auteur de la plainte a dénoncé avoir été victime de chantage et d’escroquerie, par l’intermédiaire d’une employée, pour l’obtention d’une autorisation d’exploitation commerciale, en contrepartie du versement de la somme de 5000 dirhams.

L’avocat, président de l’Association précitée, a ajouté que dès la réception de la plainte, l’affaire a été remise par le procureur du Roi près la Cour d’appel de Marrakech aux mains du centre judiciaire de la Gendarmerie royale de la même ville.

Les deux mis en cause ont ainsi été vite interpellés, en attendant le complément de l’enquête sur cette affaire et la poursuite en justice des deux présumés coupables. Par ailleurs, El Ghalloussi a appelé les citoyens à ne pas hésiter à dénoncer les crimes liés à la corruption, soulignant que garder le silence sur de tels agissements est grave et synonyme de dépersonnalisation de ces actes condamnables.

De même que l’avocat, président de l’Association précitée, a assuré qu’il n’est pas possible d’édifier une société citoyenne sans des citoyens conscients et responsables. La lutte contre la corruption est un combat sociétal qui importe à toutes les franges de la société et la justice, à son tour, se doit d’être ferme et intransigeante à l’encontre de la corruption et prendre des mesures courageuses en vue de faire face à de tels actes répréhensibles.

Larbi Alaoui