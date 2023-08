Electricité: la consommation nationale atteint un record historique

Par LeSiteinfo avec MAP

Le système électrique national a enregistré, le vendredi 11 août à 21h30, une pointe record de 7310 MW, soit une augmentation de 0.8% par rapport à la pointe maximale enregistrée en 2022, a indiqué le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable.

Ce record est lié au réchauffement climatique qui a un impact sur des secteurs économiques vitaux comme le tourisme, l’agriculture et la pêche et engendre une consommation électrique importante, explique le ministère dans un communiqué publié mardi.

Soulignant que la demande nationale en électricité est entièrement satisfaite, le ministère précise que le système électrique national a pu répondre à cette demande maximale grâce à une puissance disponible à la pointe du soir de 8300 MW, avec une contribution importante des énergies renouvelables et bas carbone.

Les projections climatiques indiquent que le nombre de jours avec une température maximale supérieure à 37 °C augmentera partout dans la région méditerranéenne, avec un doublement en Afrique du Nord, dans le sud de l’Espagne et en Turquie, passant de 30 à 60 d’ici 2050.

Le ministère de la Transition Énergétique et du Développement Durable appelle ainsi à renforcer la résilience du système électrique face aux risques climatiques, avec une utilisation plus rationnelle de l’électricité tout en contribuant à la préservation de l’environnement et au développement durable.

Cité par le communiqué, Leila Benali, ministre de la Transition Énergétique et du Développement Durable a souligné à cet effet qu’ »en plus de garantir la sécurité énergétique du Royaume du Maroc et renforcer l’adaptation des secteurs les plus vulnérables aux risques climatiques, cet appel concernant l’efficacité énergétique contribuera également à réduire la facture énergétique nationale ».

