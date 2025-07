Vague de chaleur : pic de consommation d’électricité le 30 juin 2025

Par LeSiteinfo avec MAP

Le système électrique national a enregistré un pic de la demande en raison de l’utilisation des climatiseurs, à l’occasion de la vague de chaleur du 30 juin dernier, a indiqué lundi la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali.

En réponse à une question orale à la Chambre des représentants sur l’approvisionnement du marché national en climatiseurs économes et moins énergivores, la ministre a précisé que ce pic a atteint environ 7,9 gigawatts, en hausse de près de 5% par rapport à 2024, notant que cette pression sur le système électrique pourrait encore s’intensifier dans les jours à venir en raison de la hausse prévue des températures.

À cet égard, Benali a fait savoir qu’un arrêté conjoint avait été signé en septembre 2024 avec le ministre de l’Industrie et du Commerce, fixant le niveau minimal de performance énergétique et l’étiquetage énergétique obligatoire des climatiseurs, notamment en milieu urbain, ajoutant qu’en vertu de cet arrêté, les critères de performance énergétique des bâtiments ont été définis, lesquels doivent être régulièrement actualisés dans le sillage du changement climatique accéléré.

S’agissant des zones montagneuses et rurales, elle a précisé que le ministère œuvre avec l’Agence marocaine pour l’efficacité énergétique (AMEE) à favoriser le retour à l’utilisation des matériaux de construction locaux et traditionnels, soulignant que la température des bâtiments modèles inspirés des murs en pierre sèche reste modérée oscillant entre 15 et 25 degrés, y compris dans certaines régions à températures élevées.

S.L