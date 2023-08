Le roi Mohammed VI présente ses condoléances à Joe Biden

Par LeSiteinfo avec MAP

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au président des Etats-Unis d’Amérique, Joseph R. Biden, suite aux terribles incendies qui ont ravagé l’île de Maui, causant de nombreuses pertes humaines et d’importants dégâts matériels.

Dans ce message, le Souverain exprime au président Biden, ainsi qu’aux familles endeuillées et au peuple américain ami, Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de solidarité et de compassion, suite à ces incendies, leur souhaitant patience et réconfort.

Le roi fait également part au président américain de Ses sincères sentiments de sympathie et de considération.

