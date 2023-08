Etats-Unis: l’artiste Fayçal Azizi récompensé par un prestigieux prix (PHOTO)

L’artiste marocain, Fayçal Azizi, acteur, compositeur et chanteur, a partagé son bonheur et sa fierté avec ses fans et followers sur Instagram, à l’occasion de son obtention du certificat de Pionnier international dans les domaines des arts et de la culture, de la part du Département américain des Affaires étrangères.

Après sa participation au Programme des Pionniers visiteurs des Etats-Unis, récemment organisé, l’artiste a tenu à vivement remercier l’ambassade des Etats-Unis au Maroc, via son compte officiel Instagram, ainsi que toutes les personnes qui ont rendu possible sa candidature au Programme précité, considérant celui-ci comme très important et contribuant à ajouter une valeur ajoutée à sa carrière artistique.

Ceci est également le début d’un parcours de différents partenariats artistiques et culturels prometteurs, augurant d’un avenir meilleur et précieux pour tous les artistes talentueux, a garanti Fayçal Azizi.

Larbi Alaoui