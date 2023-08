Pastèques Insalubres : Explications du Groupe Marjane

Suite à la diffusion d’un document selon lequel le magasin Marjane Founty à Agadir aurait reçu une notification de présence de pastèques « insalubres », le Groupe Marjane tient à apporter les éclaircissements suivants.

Le Groupe Marjane grâce à son système de contrôle routinier, qui s’appuie sur des contrôles internes et externes, a effectué des analyses sur un lot de pastèques approvisionné auprès du marché de gros.

Deux échantillons ont été prélevés. Le premier échantillon a révélé des produits non conformes. Dès lors, il a été immédiatement retiré de l’ensemble des magasins et des entrepôts logistiques.

Le second échantillon, analysé à la fois par les équipes du Groupe Marjane et les autorités compétentes, s’est avéré conforme aux normes qualité en vigueur.Le groupe constate que les procédures veillant à la conformité sanitaire des produits ont rempli leur fonction de contrôle. Il se trouve aussi conforté dans son action de s’appuyer encore plus sur son programme de « FILIÈRE M » qui lui permet d’apporter une assurance qualité et une traçabilité propres.

En lançant la marque « FILIÈRE M » il y a plus de 3 ans déjà, le groupe est à même de garantir, en ce qui concerne cette marque, et grâce au travail de ses ingénieurs agronomes, l’origine, la traçabilité et la qualité des fruits, légumes, poissons, viandes, et des produits du terroir, en supervisant la culture du produit de la semence à la récolte.

Nos équipes sont quotidiennement mobilisées pour effectuer tous les contrôles nécessaires pour garantir la qualité des produits commercialisés dans nos magasins.