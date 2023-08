Accident à Demnate: les 24 victimes ont été inhumées

Dans une ambiance de piété et de recueillement, les 24 victimes de l’accident de la route survenu dimanche dans la province d’Azilal ont été inhumées.

Les familles des défunts n’ont pas caché leur chagrin pendant les obsèques, surtout celles qui ont perdu plus d’un proche dans ce drame.

Rappelons que 24 personnes ont été tuées dans le renversement, dimanche matin près de Demnate, d’un véhicule de transport mixte, a-t-on appris auprès des autorités locales de la province d’Azilal.

Le véhicule qui se dirigeait au souk hebdomadaire de Demnate s’est renversé dans un virage sur la route régionale N° 302 au niveau du douar Akhachane, relevant de la commune Boulakhlaf, précise-t-on de même source.

Aussitôt alertés, les autorités locales et les services de la gendarmerie royale et de la protection civile se sont rendus sur les lieux pour prendre les mesures nécessaires. Une enquête a été ouverte par les services de la gendarmerie royale, sous la supervision du parquent compétent, pour déterminer les causes de cet accident.

H.M.