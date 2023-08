Casablanca: terrible incendie dans « le camp des migrants » à Oulad Ziane (VIDEO)

Les autorités locales de la préfecture des arrondissements d’Al Fida-Mers Sultan, à Casablanca, ont révélé qu’un terrible incendie s’est produit, ce vendredi 4 août, vers 11 Heures, dans l’espace Bakar, en face de la gare routière d’Oulad Ziane.

Pour rappel, ledit espace connaît la présence de nombreux migrants qui l’ont illégalement investi, originaires de différents pays subsahariens. Et les mêmes sources ont souligné que les autorités locales et sécuritaires, ainsi que les services de la Protection civile, se sont rapidement rendues sur les lieux, dès que l’alerte a été donnée sur ce sinistre.

Et ce, afin de la prise de mesures adéquates nécessaires dans ce cas de figure. Ainsi, l’incendie a été vite circonscrit et que l’on n’a déploré aucune perte humaine, exception faite d’un migrant ayant été légèrement brûlé.

Cette unique victime a été transférée d’urgence à l’hôpital Mohamed Bouafi, afin qu’il y reçoive les soins appropriés à son état de santé.

À noter que les interventions des autorités et des services concernés ont eu pour but de prêter aide et assistance aux migrants et de les faire évacuer des lieux de l’incendie. Alors qu’une enquête a été diligentée par les autorités compétentes dans l’objectif d’élucider les circonstances exactes ayant causé ce sinistre.

#Morocco 🇲🇦 Huge fire breaks out near the Oulad Ziane coach station in #Casablanca, completely destroying an illegal migrant camp.pic.twitter.com/MiJpY4KdVZ — Isolated Incidents (@diversity999x) August 4, 2023

L.A.