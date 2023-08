Samsung Galaxy Watch 6 : l’allié santé du quotidien

Samsung Electronics Co., Ltd. a annoncé les nouvelles Galaxy Watch6 et Galaxy Watch6 Classic, conçues pour encourager les utilisateurs à adopter des habitudes plus saines au quotidien. Avec un design raffiné et élégant, un cadre plus fin, un écran plus grand et plus lumineux, et une interface utilisateur plus interactive, la série Galaxy Watch6 propose des offres de santé intégrées et des performances puissantes.

Les deux modèles permettent également aux utilisateurs d’accéder à une plus grande sélection de cadrans de montre polyvalents ainsi qu’à de nouvelles options de bracelets qui leur permettent d’atteindre leurs objectifs.

« Avec les nouvelles Galaxy Watch6 et Galaxy Watch6 Classic, nous restons fidèles à notre engagement de rendre les outils de surveillance de la santé avancés accessibles à tous, en les proposant désormais directement au poignet », a déclaré TM Roh, President et Head of Mobile eXperience chez Samsung Electronics. « De la surveillance du sommeil et de la forme physique aux informations nutritionnelles, Samsung offre de nouvelles fonctionnalités pratiques pour aider les utilisateurs à mieux comprendre leur santé et leur bien-être, jour et nuit, leur permettant d’agir en conséquence au quotidien ».

Priorité au sommeil

La série Galaxy Watch6 offre des informations pertinentes pour favoriser des changements positifs 24 heures sur 24, en proposant des astuces, des conseils et des encouragements personnalisés et pratiques. Partant du principe que la santé s’améliore grâce à un sommeil de qualité, Samsung aide les utilisateurs à optimiser leurs nuits tout autant que leurs journées, en mettant l’accent sur trois éléments clés pour améliorer le sommeil : comprendre leurs habitudes personnelles de sommeil, adopter de meilleures pratiques et créer un environnement propice au repos.

S’appuyant sur des fonctionnalités de pointe en matière de bien-être, la Galaxy Watch6 offre désormais une analyse approfondie des Sleep Score Factors (temps de sommeil total, cycle de sommeil, temps d’éveil, récupération physique et mentale), pour aider les utilisateurs à comprendre la qualité du sommeil qu’ils ont reçu chaque nuit. Des messages de sommeil plus personnalisés, développés en collaboration avec la National Sleep Foundation, fournissent également aux utilisateurs des informations détaillées sur la santé de leur sommeil chaque matin. Parallèlement, la Galaxy Watch6 offre la fonction Sleep Consistency, qui indique la régularité des heures de sommeil et de réveil de l’utilisateur, ainsi qu’un symbole d’animal utilisé pour représenter le type de sommeil de l’utilisateur.

La fonction « Enhanced Sleep Coaching » offre aux utilisateurs une opportunité d’appliquer leurs connaissances en matière de sommeil grâce à des instructions, des conseils et des rappels personnalisés. Ces ressources sont facilement accessibles à la fois sur leur montre au poignet et sur leur smartphone connecté. Au moment du coucher, la Galaxy Watch6 peut créer un environnement de sommeil optimal en ajustant automatiquement les paramètres des appareils électroniques connectés de la maison. De plus, elle active le mode sommeil sur la montre et le téléphone de l’utilisateur, réduisant ainsi les notifications sonores, atténuant la luminosité des écrans et même activant le capteur infrarouge LED invisible de la montre pour fournir des informations précieuses sur la santé, sans être perturbé par la lumière.

Les fonctions de fitness sont davantage personnalisées afin de motiver les utilisateurs tout au long de leur parcours. La fonction Body Composition, avec des mesures physiques clés telles que les muscles squelettiques, le métabolisme de base, l’eau corporelle et le pourcentage de graisse corporelle, fournit un aperçu complet du corps et de la condition physique de l’utilisateur, offrant une approche sur mesure pour fixer des objectifs, suivre les progrès et guider grâce à des conseils personnalisés en matière de condition physique et maintenant de nutrition, grâce à un nouveau partenariat avec Whisk.

Une nouvelle fonction « Personalized Heart Rate Zone » analyse les capacités physiques individuelles et définit cinq niveaux d’intensité de course optimaux pour aider les utilisateurs à fixer leurs propres objectifs en fonction de leurs capacités, de la combustion des graisses à l’entraînement de haute intensité. En plus des 100 trackers d’entraînement existants, le nouveau « Track Run » enregistre les courses de l’utilisateur sur une piste, tandis que le Custom Workout permet aux utilisateurs de construire et de suivre leur programme d’entraînement personnalisé.

Un design raffiné

Rehaussant l’expérience des wearables, la Galaxy Watch6 series propose de tout nouveaux designs qui offrent une meilleure visibilité, une plus grande puissance et une plus grande sélection d’options personnalisables et confortables3.

Lire et écrire est désormais plus facile sur l’écran 20 % plus grand, qui affiche plus de texte à l’écran et un clavier plus grand, tout en conservant une taille confortable. Un écran plus vibrant et de meilleure résolution affiche une luminosité maximale de 2.000 nits, associée à une fonction de réglage de la luminosité Always On Display, ce qui permet aux utilisateurs de voir et de faire plus de choses même en plein soleil. Alimentée par un processeur et une mémoire améliorés, la Galaxy Watch6 offre des interactions plus fluides et plus rapides.

Les Galaxy Watch6 et Watch6 Classic sont dotées respectivement d’un cadre plus fin de 30 % et d’un cadran rotatif plus fin de 15 %, ce qui rehausse la beauté du cadre circulaire caractéristique. La série Galaxy Watch6 propose de nouveaux cadrans de montre élégants, interactifs et informatifs qui optimisent le grand écran, tandis que les nouveaux bracelets en un clic permettent aux utilisateurs de mélanger et d’assortir facilement les bracelets de montre. Avec plus de 704 combinaisons uniques, les utilisateurs peuvent concevoir leur montre parfaite sur Samsung. À titre d’exemple, un nouveau bracelet léger Fabric Band et un cadran de montre Sleep Coaching s’associent parfaitement pour vous aider à obtenir des informations sur votre sommeil dans le plus grand confort.

La Galaxy Watch6 series est dotée d’une batterie plus grande et d’une consommation de batterie réduite pour prendre en charge son écran plus grand et plus lumineux. Avec seulement huit minutes de charge rapide, les utilisateurs peuvent ajouter huit heures supplémentaires, ce qui est parfait pour suivre leur sommeil pendant la nuit.

Une expérience utilisateur optimisée

La série Galaxy Watch6 offre des fonctionnalités encore plus avancées au poignet de chaque utilisateur. Le nouveau Samsung Wallet sur la Galaxy Watch6 combine Samsung Pay et Samsung Pass pour intégrer une plus grande partie du portefeuille de l’utilisateur, y compris les pièces d’identité, les billets d’événement, les cartes d’embarquement ainsi que les cartes de crédit et de membre, directement dans leur montre. La fonction « Gesture Control » améliorée permet aux utilisateurs de gérer leur montre de manière pratique en utilisant des gestes simples pour une meilleure accessibilité et facilité. Ils peuvent également définir leurs propres raccourcis et accéder à des applications et des fonctions sans avoir besoin de toucher la montre.

WhatsApp permet aux utilisateurs de la Galaxy Watch de rester plus facilement en contact avec leurs amis et leur famille, sans avoir à sortir leur téléphone. À partir de cet automne, les utilisateurs pourront rester productifs depuis leur montre grâce aux nouvelles applications Google Calendar et Gmail, qui seront exclusivement disponibles sur Wear OS. Ils pourront également suivre plus facilement leurs progrès en matière de fitness ou de données nutritionnelles grâce aux mises à jour de « Peloton » et de « MyFitnessPal », et bientôt profiter d’options de streaming supplémentaires avec « Audible ».

Associée à d’autres appareils Samsung, la série Galaxy Watch6 élargit encore l’expérience de l’utilisateur. Le contrôleur d’appareil photo amélioré permet de contrôler à distance un appareil photo Galaxy Z Flip5 couplé pour changer de mode, d’angle et de zoom. Samsung Smart TV ou Galaxy Tab S9 montre les progrès de l’utilisateur en temps réel avec un programme guidé de fitness sur le grand écran. Les utilisateurs peuvent également basculer automatiquement la connexion des Galaxy Buds2 Pro entre les appareils Samsung grâce à « Auto Switch ». Si les utilisateurs égarent leur téléphone, la Galaxy Watch6 series peut désormais le localiser avec précision grâce à « Find My Phone », avec prise en charge des cartes.

Et comme toujours, les données personnelles sur la montre restent sécurisées grâce à la plateforme de sécurité Samsung Knox.

Disponibilité

La Galaxy Watch6 et la Galaxy Watch6 Classic sont disponibles en précommande sur certains marchés à partir du 26 juillet, avec une disponibilité générale à partir du 11 août.

La Galaxy Watch6 est idéale pour un usage quotidien et présente un design moderne et minimaliste. Elle est disponible en 44 mm en Graphite et Silver et en 40 mm en Graphite et Gold. Pour un design plus premium et intemporel, ne cherchez pas plus loin que la Galaxy Watch6 Classic dotée du fameux cadran tournant – disponible en Black et Silver en 43 mm et 47 mm.

Si vous êtes un passionné d’aventure à la recherche de durabilité, de performance et de style, la Galaxy Watch5 Pro demeure une excellente option et est désormais dotée de fonctions au format d’échange GPS (GPX) encore plus performantes. Partez à la conquête d’un nouvel itinéraire grâce à la base de données de fichiers GPX, qui permet aux utilisateurs de rechercher et d’accéder simplement à des itinéraires recommandés, tandis que Route Workout prend désormais en charge la course à pied et la marche, en plus de la randonnée et du cyclisme déjà disponibles.