Samsung en tête du classement YouGov des meilleures marques mondiales en 2025

Samsung Electronics est la meilleure marque au monde auprès des consommateurs mondiaux, selon le classement 2025 des meilleures marques mondiales de YouGov.

Cela marque la deuxième année consécutive où Samsung se hisse en tête du classement. Après s’être classée quatrième en 2017, l’entreprise a constamment figuré dans le top 4 des listes annuelles de YouGov avant de se classer deuxième en 2021 et première en 2022. Seules deux des 10 meilleures marques mondiales de cette année sont originaires d’Asie, dont Samsung[1]

Le classement YouGov des meilleures marques mondiales 2025 s’appuie sur plus d’un million d’enquêtes auprès de consommateurs dans 28 marchés pour identifier les marques mondiales et nationales les plus performantes. Les répondants sont interrogés sur leurs opinions sur des milliers de marques, les évaluant sur six attributs clés : Impression, Qualité, Valeur, Satisfaction client, Réputation et Recommandation.

« Les marques n’ont jamais été aussi importantes – et dans le marché dynamique actuel, où le sentiment des consommateurs peut faire ou défaire le succès d’une entreprise, il est impératif de comprendre la perception de la marque », a déclaré Steve Hatch, PDG de YouGov.

En octobre 2024, Samsung a été reconnue par Interbrand comme une marque du « Top 5 mondial » pour la cinquième année consécutive dans le classement annuel des « Meilleures marques mondiales » du cabinet de conseil mondial en marques. La valeur de la marque Samsung a dépassé la barre des 100 milliards de dollars pour la première fois sur la liste de l’année dernière, et Interbrand a principalement attribué cela à l’expansion du portefeuille de produits de Samsung infusés de technologies d’IA, aux avantages substantiels pour les consommateurs découlant d’une connectivité accrue des appareils et à l’engagement continu de l’entreprise envers un avenir plus durable.

[1] YouGov n’a pas publié de liste des 10 meilleures marques mondiales dans son classement des meilleures marques mondiales en 2023 et 2024.