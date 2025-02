Éducation Numérique: Samsung et le ministère de l’Éducation Nationale renforcent leur engagement

Samsung Electronics Maghreb Arab et le Ministère de l’Éducation Nationale, du Préscolaire et des Sports ont signé un avenant à leur convention de partenariat, marquant une nouvelle étape dans leur collaboration pour l’éducation numérique au Maroc.

La cérémonie de signature, qui s’est tenue au centre des formations et des rencontres nationales à Rabat, a été présidée par Mohamed Saad BERRADA, ministre de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports, et a vu la participation de Hee Young Hong, président de Samsung Electronics Maghreb Arab.

Au cours de cette cérémonie, des prix ont été distribués aux équipes lauréates de la première édition de la compétition nationale de programmation en Python, dont L’organisation fait partie du projet « SAMSUNG INNOVATION CAMPUS », qui offre une formation approfondie certifiante en programmation Python au profit de tous les enseignants d’informatiques du cycle qualifiant, ce projet a permis de former 780 enseignants et 1273 bénéficiaires à travers la multiplication de la formation au niveau régionale. Les enseignants formés ont assuré des séances d’apprentissage en programmation Python au profit des élèves du tronc commun.

« Samsung s’engage à soutenir l’éducation et l’innovation au Maroc, et nous sommes ravis de renforcer notre partenariat avec le Ministère de l’Éducation Nationale », a déclaré Monsieur Hee Young Hong, président de Samsung Electronics Maghreb Arab. « En intégrant l’intelligence artificielle au Samsung Innovation Campus et en lançant le Hackathon National, nous souhaitons offrir aux jeunes Marocains des opportunités d’explorer et de développer leurs compétences dans les domaines technologiques d’avenir. »

Ce partenariat s’inscrit dans la vision de Samsung d’utiliser la technologie pour améliorer la vie des gens et contribuer au développement des communautés. En investissant dans l’éducation numérique, Samsung souhaite donner aux jeunes Marocains les moyens de devenir les leaders et les innovateurs de demain.