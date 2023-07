25 longs métrages marocains produits en 2022

Par LeSiteinfo avec MAP

Vingt-cinq longs métrages marocains ont été produits durant l’année 2022, dont 13 ont bénéficié de l’avance de recettes avant production pour un montant total de 47,79 millions de dirhams, a indiqué le directeur par intérim du Centre cinématographique marocain (CCM), Abdelaziz Boujdaini.

Ce nombre représente la moyenne de ce qui a été tourné au cours des cinq dernières années, soit 25 longs métrages par an, a précisé Boujdaini qui présentait une note de synthèse relative au bilan d’activité de l’exercice 2022 lors de la réunion, jeudi à Rabat, du Conseil d’administration du CCM.

Par ailleurs, Boujdaini a fait état de la délivrance de 83 autorisations d’exercice en 2022 contre 65 en 2021, et de 41 agréments définitifs et provisoires, soit le même nombre que l’année précédente.

S’agissant des cartes d’identité professionnelles, le Centre a traité 480 demandes et octroyé 367 cartes professionnelles, contre 327 en 2021, dépassant ainsi la moyenne des CIP délivrées pendant les 5 dernières années qui est de 323 par an, a-t-il précisé.

En ce qui concerne le Box Office des films marocains, 23 longs métrages marocains ont fait leur sortie en première exclusivité en salle de cinéma, a fait savoir Boujdaini, ajoutant que sur la recette guichet globale de films toutes nationalités confondues de 77,29 MDH, la part de marché des films marocains est de 27,50 MDH, soit plus de 35% du montant de la recette globale.

Cette part a permis au Maroc d’occuper la première place au Box-office en 2022, s’est-il félicité, soulignant que cette performance a été obtenue principalement grâce à la recette du long métrage « AL IKHWANE », qui occupe la tête du Box-Office des films toutes nationalités confondues, avec une recette guichet de 16,36 MDH, suivi du film marocain “GREEN CARD” avec une recette guichet de 4,74 MDH.

Abordant le bilan du tournage étranger au Maroc, le directeur par intérim du CCM a relevé que le Royaume a attiré 88 productions étrangères en 2022 avec un investissement total qui s’élève à 933,74 MDH, en hausse de 111% par rapport à 2021, faisant état de la délivrance de 514 autorisations de tournage de productions étrangères, contre 297 autorisations en 2021.

Pour ce qui est de la fréquentation des salles, le nombre total des entrées en salles de cinéma a atteint 1.485.166 entrées, ce qui marque une bonne reprise après l’arrêt des salles de cinéma suite à la crise pandémique du Covid-19, a-t-il souligné.

Concernant le bilan de la représentation marocaine dans les festivals étrangers, 30 films de long métrage et de court métrage ont été primés au niveau arabe, africain et européen en 2022, a noté le directeur par intérim du CCM, ajoutant que le premier semestre de l’année 2023 a été marqué par une participation marocaine distinguée à la 76ème édition du Festival de Cannes où trois films ont remporté des prix dans l’une des plus importantes sections du Festival.

Il s’agit, a-t-il rappelé, du documentaire de Asmae El Moudir “Kadib Abyad” qui a eu le prix de la mise en scène de la section “Un Certain Regard” et le prix de l’Oeil d’Or en ex æquo avec “Les filles d’Olfa” de la tunisienne Kaouther Ben Hania, et du long métrage de Kamel Lazraq “Les Meutes” qui a remporté le prix du jury dans la section “Un Certain Regard”, en plus du court métrage de Zineb Wakrim, une jeune lauréate de l’ESAV Marrakech, intitulé “AYYUR”, qui a remporté le 3ème prix de la compétition officielle CINEF.

La réunion du Conseil d’administration du CCM, qui s’est déroulée en présence du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, du ministre de l’Industrie et du Commerce et du directeur par intérim du CCM, a été consacrée à l’examen du rapport d’activités et des comptes au titre de l’année 2022 ainsi que le suivi de la mise en œuvre des décisions des sessions précédentes.

S.L.