Cinéma d’animation et jeu vidéo : le grand croisement au FICAM

Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 23e édition du Festival International de Cinéma d’Animation de Meknès (FICAM), organisée par la Fondation Aïcha en partenariat avec l’Institut français du Maroc à Meknès explore cette année les liens fascinants entre cinéma d’animation et jeu vidéo.

Du vendredi 16 au mercredi 21 mai 2025, Meknès vibrera au rythme d’un programme riche de projections, formations, rencontres professionnelles et compétitions internationales.

Un thème central : Animation et Jeu Vidéo

Dès l’ouverture, Cédric Babouche donnera le ton lors d’une conférence inaugurale autour du Transmédia pour interroger la façon dont les univers animés se prolongent dans les jeux vidéo, les web-séries ou les films interactifs.

« Cette 23e édition marque un tournant décisif pour le FICAM, où l’animation se connecte aux univers interactifs du jeu vidéo », souligne l’équipe artistique du festival.

Des formations d’excellence au service des jeunes talents

Ancré dans sa mission d’éducation à l’image et de transmission des savoirs, le FICAM® proposera cette année encore une palette d’ateliers riches et inspirants, allant de l’écriture scénaristique à l’animation, en passant par le character design, le color script, le storyboard et bien d’autres encore. Dans le cadre de la thématique de cette année, deux nouveaux ateliers feront leur entrée : l’animation interactive pour jeux vidéo et la Narration inclusive. Plus de cent étudiants auront l’opportunité de bénéficier de ce programme.

En parallèle, pour sa dixième édition, la Résidence francophone d’écriture pour le film d’animation accueillera cette année encore 6 jeunes artistes. Ces derniers bénéficieront d’une bourse d’écriture ainsi que d’un encadrement professionnel pendant un mois.

Le Forum des Métiers du Film d’Animation

Événement structurant, le Forum des Métiers, pour sa 4e édition, réunira studios, producteurs, institutions et jeunes talents dans un espace de dialogue et de mise en réseau. Des tables rondes, sessions B2B et présentations de studios renforceront les dynamiques de coopération au Maroc, en Afrique et à l’international.

Trois grandes Compétitions Internationales

Sur le versant compétitif, le festival s’illustre par des compétitions internationales de très haut niveau. Dahee Jeong, réalisatrice sud-coréenne primée à Annecy ainsi qu’au Ficam 2017, présidera le jury de la Compétition Internationale du Court-Métrage d’Animation (Courts Compét’). À ses côtés, Siham Elfaydi, directrice générale de Concept MENA Group, et Kris, scénariste de bande dessinée reconnu, viendront départager trente-cinq courts-métrages en lice pour le Grand Prix doté de 3 000 euros.

La sélection officielle a été rigoureusement établie par un comité international composé d’Insaf Ouhiba, Dominique Millard et Sébastien Sperer, après le visionnage de plus de 250 films issus des quatre coins du monde.

Le FICAM célèbre également le long format avec sa Compétition Internationale du Long-Métrage d’Animation (Longs Compèt), dont le jury junior – composé d’élèves de la Spécialité Cinéma du lycée Paul Valéry de Meknès et des adhérents du Théâtre Chamat – décernera un Grand Prix de 2 000 euros.

Un autre moment fort du festival sera la Compétition Internationale du Film d’Animation VR, de retour pour une deuxième édition immersive, avec un Grand Prix VR doté de 3 000 euros.

Soutenir la jeune création marocaine

Le Grand Prix Aïcha de l’Animation reste une initiative phare. Premier concours du genre en Afrique et dans le monde Arabe, il récompense le meilleur projet de court-métrage d’animation marocain, avec une bourse de 50 000 dirhams et une résidence artistique à l’Abbaye de Fontevraud en France.

Ouvert aux étudiants et jeunes professionnels, il constitue un véritable tremplin vers la professionnalisation.

Un nouveau souffle : Le World Cosplay Summit

Pour la première fois, le FICAM accueille l’effervescence colorée du World Cosplay Summit, grand-messe de la pop culture japonaise. Des costumes somptueux, des performances inspirées, et une scène mondiale pour deux talents marocains qui s’envoleront représenter le Royaume au Japon en août 2025.

Meknès, capitale de l’imaginaire

Le festival rayonnera au-delà de Meknès grâce à Ficam Maroc : pendant 10 jours, la programmation sera diffusée dans 11 villes du Royaume à travers le réseau des Instituts français du Maroc.

Plus qu’un festival, le FICAM est un terrain de jeu artistique, un lieu de rencontres entre passionnés, professionnels et rêveurs de tous horizons.

Dans les salles, les rues ou les ateliers, l’émotion circule, le talent se révèle, et l’imaginaire prend le pouvoir. Entre pixels et crayons, casques VR et écrans géants, le FICAM 2025 vous invite à entrer dans la partie.