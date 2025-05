Tanger accueille la 22ème édition du Festival du Cinéma Africain

La programmation du FCAT au Maroc se tiendra du 23 au 28 mai, avec du cinéma, de la littérature, de la musique et des projections scolaires. Parmi les activités tangéroises, soulignons Poemario del Estrecho et Entrelíneas, des parcours littéraires et musicaux dans les rues de Tanger

Le Festival du Cinéma Africain de Tarifa et Tanger (FCAT) se tiendra à nouveau simultanément des deux côtés du Détroit, avec une programmation remarquable mettant à l´honneur le meilleur du cinéma africain et de ses diasporas.

L’ouverture de la 22ème édition du FCAT aura lieu, pour la troisième année consécutive, sur la rive africaine du Festival, avec une cérémonie au Cinéma Alcázar de Tanger le vendredi 23 mai, suivie de la projection de Samia, une production somalienne réalisée par Yasemin Samdereli en collaboration avec Deka Mohamed Osman.

L’événement sera présenté par l’artiste tangéroise Muna Diaj et se déroulera en présence de la coréalisatrice du film d’ouverture, biopic sur l’athlète Samia Yusuf Omar.

Cette année, et c’est une nouveauté, l’Espacio Escuela se tiendra également à Tanger : des projections scolaires auront lieu au théâtre du Colegio Español Ramón y Cajal.

La 22ème édition du FCAT à Tanger est rendue possible grâce au soutien de l’Ambassade d’Espagne à Rabat, de l’Institut Cervantes de Tanger et de la Commune de Tanger, avec la collaboration de Royal Air Maroc et d’Africa Morocco Link, ainsi qu’au parrainage institutionnel du Parlement européen, qui le reconnaît comme « un événement de qualité avec une claire dimension européenne ».

Poemario del Estrecho et Entrelíneas

Le vendredi 23 à 12h00, en préambule à l’ouverture du Festival, Poemario del Estrecho se tiendra dans les jardins de la Villa Harris. L’activité comprendra des lectures de Carmen Camacho accompagnées par la musique du percussionniste Javier Prieto, suivies de Marta Sanz, accompagnée du violoniste Omar Bel Lahmar. La clôture sera assurée par des lectures de Zoubeir Ben Bouchta et Abderrahmane El Fathi accompagnées par Omar Bel Lahmar.

Entrelíneas aura lieu le samedi 24 mai à 11h00, l’une des activités les plus singulières du FCAT. Le parcours débutera au Musée Ibn Batouta, avec des lectures de Carmen Camacho et Marta Sanz, accompagnées par les musiciens Javier Prieto et Omar Bel Lahmar. Les deux activités seront présentées par Juan Vicente Piqueras, directeur de l’Institut Cervantes de Tanger.

La Tercera Raíz, à l´honneur à Tanger

Cette année encore, le FCAT présente à Tanger les films de la section La Tercera Raíz, dédiée au cinéma de la diaspora africaine en Amérique du Sud. Avec des projections à Tarifa et au Cinéma Alcázar de Tanger, cette édition mettra à l´honneur Haïti comme pays principal de la section.

Parmi les films programmés :

L’oubli tue deux fois, de Jean Pierre Michel.

Le Canon, de Martin Seeger.

Sirènes, de Sarah Malléon.

La section La Tercera Raíz proposera également du cinéma d´animation, avec le long-métrage dominicain Olivia & Las Nubes, de Tomás Pichardo Espaillato, ainsi que le court-métrage Twa Fey, centré sur Haïti.

Ce festival est appuyé par l’Agence Espagnole de Coopération au Développement, l’Ambassade d’Espagne au Maroc et l’Institut Cervantes.