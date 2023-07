Agadir: la prolifération des chiens errants inquiète

Le député Hassan Oumribte, du groupe du Parti du Progrès et du Socialisme, à la Chambre des représentants, dans une question adressée au ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, a déploré que les avenues d’Agadir connaissent une prolifération inquiétante de meutes de chiens errants.

La majorité des quartiers relevant de la commune urbaine de la capitale du Souss pâtit énormément de ce phénomène de chiens errants, ayant investi presque toutes les avenues, rues et plages de la ville, menaçant ainsi la santé et la sécurité des habitants, ainsi que des touristes nationaux et étrangers, a alerté le député du parti du Livre.

Et de préciser que ces canins ont déjà provoqué de nombreux accidents corporels à des citoyens, dont surtout des enfants et des personnes âgées. Ce qui fait de ces animaux un facteur qui a pour conséquence la frayeur de la population et une cause essentielle de leur absence de tranquillité et de sérénité quotidiennes. Ce phénomène de prolifération de meutes de chiens errants ternit également l’esthétique et la belle image de cette ville, réputée par l’afflux de milliers de touristes marocains et étrangers, qui la préfèrent comme destination privilégiée de leurs congés et vacances, en toutes saisons, et particulièrement en été, a ajouté Hassan Oumribte.

Celui-ci a également considéré que ce phénomène, qui ne cesse de perdurer, prouve bel et bien la faiblesse et la limite des mesures de lutte contre ces si nombreux chiens errants, surtout après la décision d’interdire l’abattage de ces canins, par balles ou par l’intermédiaire de poison. Ceci, a poursuivi le député PPSiste, après l’absence d’exécution de diverses mesures alternatives, susceptibles de mettre un frein à la reproduction effrénée de ces animaux et leur multiplicité grandissante dans l’espace public.

Par ailleurs, les parties concernées ont démontré leur incapacité à prendre des initiatives idoines et n’ont pu accompagner l’ampleur de la prolifération des chiens errants en ville, de même que les projets auxquels ont été alloués de grosses sommes d’argent sont restés lettre morte, a asséné le député.

Ce dernier s’est enfin interrogé sur les mesures de lutte contre ce phénomène que compte prendre le Département de Abdelouafi Laftit, au sein de la commune urbaine d’Agadir, ainsi que les mesures concernant l’adoption des différents accords conclus à ce sujet.

Larbi Alaoui