L’ICESCO inscrit le caftan comme patrimoine marocain

L’Organisation mondiale islamique pour l’Education, la Science et la Culture (ICESCO) a récemment décidé d’inscrire officiellement le caftan traditionnel comme patrimoine immatériel du Royaume du Maroc.

Cette décision justifiée fait suite, selon une source de l’ICESCO, à la mobilisation du Maroc, par l’intermédiaire du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication. Ceci, avec la présentation des éléments tangibles, précis et historiques constituant le patrimoine immatériel du Royaume, à la liste d’inscription des sites patrimoniaux et culturels de l’ICESCO, via la commission du patrimoine dans le monde islamique, de ladite Organisation.

Laquelle commission a procédé à inscrire 28 sites et éléments culturels nouveaux en tant que patrimoine exclusivement marocain dans les listes définitives du patrimoine dans le monde islamique, concernant aussi bien le patrimoine matériel qu’immatériel.

Et dans cette liste, le caftan détient une place privilégiée. Vérité intrinsèque que le pays voisin de l’est a fini par reconnaître, ajoutant que ce qui est précédemment arrivé, -demande d’inscription du caftan comme patrimoine algérien-, n’était que rumeurs et fake news médiatiques uniquement et que les médias officiels des voisins ont simplement vendu du rêve à leurs compatriotes.

Signalons aussi que d’autres pays ont voulu imiter le mauvais et plagiaire exemple des médias précités, en ayant essayé, à leur tour de s’accaparer de notre caftan. Heureusement que le ridicule ne tue pas, sinon….!

En sus du caftan, d’après la même source de l’ICESCO, le Royaume a inscrit d’autres éléments de ses patrimoines matériel et immatériel. Entre autres, l’art et traditions se rapportant au couscous marocain; l’art du Melhoun; la tente sahraouie; la calligraphie marocaine et l’art culinaire marocain.

Et « last but not least », la liste comprend également l’art de la « Dakka marrakchia », la technique ancestrale du système d’irrigation, les « Khettaras » d’Errachidia, le Moussem religieux d’Assa-Zag , ainsi que le Moussem Moulay Abdalla Amghar qui se tient aux environs de la ville d’El Jadida, au mois d’août de chaque année.

