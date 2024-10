Rencontres de la Photographie : Marrakech, carrefour de l’art visuel

Les Rencontres de la Photographie de Marrakech 2024, du 23 au 27 octobre, marquent le retour d’un événement artistique incontournable. La ville ocre accueille cette année sa 4e édition, réunissant des photographes du monde entier.

Pour cette nouvelle édition, la Chine en tant que pays à l’honneur. L’Afrique, l’Europe, le Moyen-Orient et le Canada seront également représentés, pour célébrer la diversité de l’art photographique sous le signe de l’ouverture.

Une montée en puissance

Depuis son lancement en 2016 par l’association Voix Plurielles, en partenariat avec le Conseil Régional du Tourisme et divers acteurs culturels, cet événement s’est imposé comme un rendez-vous majeur de la photographie contemporaine, rivalisant avec des festivals de renom tels que les Rencontres d’Arles. En peu de temps, Marrakech est devenue une plateforme de création et d’échange sur la scène internationale.

Marrakech, cœur de la culture

Capitale Culturelle du Monde Islamique 2024, Marrakech se mobilise pour cet événement, avec des lieux emblématiques tels que le Centre Culturel Mohammed VI, Meydene, et la galerie Dada, parmi d’autres. Des expositions majeures, des conférences et des projections animeront la ville, créant une atmosphère festive et immersive.

Hommage aux femmes photographes

L’édition 2024 rendra hommage aux femmes photographes avec des cartes blanches dédiées aux artistes afghanes et à la diaspora africaine, ainsi que l’exposition Regard de Femmes, mettant en lumière des figures internationales comme Angèle Etoundi Essamba et Mina Kawachy.

Programme interactif et participatif

Outre les expositions, des ateliers et lectures de portfolios seront organisés pour les étudiants et les photographes en herbe, avec la possibilité d’échanger directement avec les experts. Des vélos en partenariat avec PIKALA seront disponibles pour faciliter les déplacements entre les sites.

Pendant cinq jours, Marrakech vibrera au rythme de la photographie, transformant la ville en un sanctuaire d’art et de créativité, avec des expositions jusqu’au 30 novembre 2024.