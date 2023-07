L’ancien chef du bureau de liaison israélien annonce son retour en fonction à Rabat

L’ancien chef du bureau de liaison d’Israël à Rabat a annoncé son retour en fonction au Maroc, après avoir été innocenté des accusations portées contre lui de harcèlement sexuel et de malversations financières.

Et c’est via son compte officiel du réseau social Twitter, dimanche 9 juin, que David Govrin a fait cette annonce, des mois après son éloignement de son poste et sa convocation par le ministère des Affaires étrangères de son pays, concernant lesdites accusations portées dans des rapports israéliens qui ont, plus tard, changé d’avis et assuré son innocence.

« Je suis très heureux de mon retour dans mon deuxième pays, le cher Maroc, pour y poursuivre ma noble mission qui aspire à renforcer et à assurer les relations entre les deux Etats », a tweeté Govrin.

Pour rappel, le ministère israélien des affaires étrangères avait rappelé David Govrin et mis fin à ses fonctions comme chef de liaison d’Israël à Rabat, au mois de septembre 2022, suite aux rumeurs colportées contre lui et l’accusant de harcèlement sexuel et de malversations financières.

De même que Govrin était sorti de son silence afin d’apporter un démenti formel concernant ces accusations de harcèlement sexuel à l’encontre de Marocaines, à l’intérieur du bureau de liaison israélien à Rabat.

