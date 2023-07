La ville de Saïdia reçoit ses visiteurs sous les airs de « Reggada » (VIDEO)

La ville de Saïdia, la Perle Bleue de la Méditerranée, à 60 kilomètres d’Oujda, la capitale de l’Oriental, a eu la très bonne initiative de recevoir ses visiteurs, nationaux et étrangers, en grande pompe, sous les airs entraînant de la musique et de la danse « Reggada », ainsi que la caméra de Le Site info a pu le filmer.

Pour rappel, le style de musique et de danse « Reggada » est considéré, à juste titre, en tant que patrimoine omniprésent dans la culture, aussi bien de Saïdia que toute la région de l’Oriental du Royaume du Maroc. Sachant que l’origine de cet art populaire local remonte à l’Histoire ancestrale des tribus marocaines des Béni-Snassen.

De même qu’il faut noter que la région de Saïdia célèbre, depuis de longues décennies, la musique et la danse « Reggada », particulièrement au mois d’août de chaque année que Dieu fait Ceci. Alors des des troupes musicales sillonnent les avenues et rues de la Perle Bleue, portant des fusils ou des « bâtons de danse », en entamant des pas de danse rythmés, accompagnés par la musique d’instruments locaux à vent et d’instruments de percussion.

Larbi Alaoui