Un individu armé sème la panique à Salé

Par LeSiteinfo avec MAP

Les éléments d’une patrouille de police relevant du district provincial de sûreté de Salé ont été contraints, dans les premières heures de la matinée de mardi, d’utiliser leurs armes de service lors d’une intervention sécuritaire visant à mettre hors d’état de nuire un individu âgé de 35 ans, aux antécédents judiciaires, qui était dans un état anormal et mettait en danger la vie des éléments de police à l’aide de l’arme blanche, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Selon les données préliminaires de l’enquête, une patrouille de police, composée d’éléments de l’ordre public et de la brigade antigang, est intervenue pour interpeller le mis en cause qui était dans un état anormal, en flagrant délit de tapage sur la voie publique à Kariat Oulad Moussa à Salé et en possession de deux armes blanches de grande taille, précise la DGSN dans un communiqué.

Le suspect a opposé une violente résistance aux éléments de police, qu’il a mis en grave danger sous la menace de l’arme blanche, ce qui a contraint un inspecteur de police et un gardien de la paix de la patrouille à faire usage de leurs armes de service pour lancer des tirs de sommation, avant de toucher le mis en cause qui est décédé après son transfert à l’hôpital, poursuit le communiqué.

La dépouille du défunt a été déposée à la morgue pour les besoins d’autopsie, tandis qu’une enquête judiciaire a été ouverte par le service préfectoral de la police judiciaire sous la supervision du parquet compétent pour déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire, conclut-on.

S.L.