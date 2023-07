Plages du Nord: les jet-skis dans le viseur des autorités

Les autorités sécuritaires de Tanger ont lancé, ces deux derniers jours, une large campagne contre les utilisateurs de jet-skis, afin de renforcer la surveillance et le contrôle de ces embarcations. Sachant que certaines parmi ces dernières servent à des narcotrafiquants de moyen de transport de drogue ou de migrants clandestins.

Cette large et ferme campagne de surveillance et de contrôle, concernant les jet-skis, a été confirmée par une source concordante de Le Site info, et vise essentiellement à lutter contre le trafic de drogue et de la traversée de potentiels migrants clandestins, à partir de plages du Nord du Royaume à destination de l’autre rive de la Méditerranée.

La même source a souligné que les autorités marocaines ont dans leur viseur des jets-skis susceptibles de perpétrer les actes criminels précités, à partir des côtes du Nord du Maroc vers le Sud de l’Espagne.

M.R.