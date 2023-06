Bac 2023: Chaimae El Bahyaoui, titulaire de la meilleure moyenne nationale, se confie (VIDEO)

Avec une note de 19,52 sur 20, l’élève Chaimae El Bahyaoui (sciences physiques/section française) du lycée qualifiant Errazi de la direction provinciale de Settat a décroché la meilleure moyenne générale au baccalauréat au titre de l’année 2023 à l’échelle nationale.

La jeune fille s’est confiée au micro de Le Site info après ce succès. «C’est le fruit d’un travail acharné. Je savais que j’allais avoir de bonnes notes mais je ne m’attendais pas à décrocher la meilleure moyenne au niveau national», s’est réjouie Chaimae.

Concernant le secret de ce succès, la nouvelle bachelière a souligné que les candidats au bac doivent entamer le travail dès le début de l’année scolaire. Elle a précisé par ailleurs qu’elle va opter pour des études en médecine.

Pour sa part, le père de Chaimae, Miloud Bahyaoui a exprimé sa grande joie et sa fierté des résultats obtenus par sa fille grâce à sa détermination et aux efforts consentis par le staf pédagogique et administratif.

Rappelons qu’au total 245.109 candidats scolarisés de l’enseignement public et privé ont passé avec succès la session normale de l’examen national unifié du baccalauréat 2023, enregistrant un taux de réussite de 59,74%, soit au même niveau d’avant la session de 2019.

H.M.