Bac 2025: Hiba Bennani s’exprime après avoir décroché la meilleure note dans la région de Rabat

C’est avec une immense joie et une grande fierté que l’élève Hiba Bennani a reçu la nouvelle de sa réussite au baccalauréat 2025, d’autant plus qu’elle a décroché la meilleure moyenne dans la branche « sciences physiques – option française » au titre de la session ordinaire à l’échelle nationale avec une note de 19,61, fruit de son travail assidu et de sa détermination.

Hiba Bennani, inscrite au groupe scolaire « Les Ecoles Scientifiques » relevant de la direction provinciale d’éducation et de formation de Skhirat-Témara, a obtenu la même meilleure moyenne que l’élève Omar Hariri (19,61/20) qui poursuit ses études à la branche sciences mathématiques A – option française au niveau de l’Académie d’éducation et de formation de Casablanca-Settat.

Brillantissime élève, la jeune Hiba, s’est dite fière de son parcours scolaire distingué et couronné par cette excellente moyenne grâce à son travail acharné, sa diligence et son souci de réaliser des résultats brillants tout au long de son parcours scolaire.

Avec un enthousiasme juvénile et une grande confiance, la jeune prodige, qui a partagé avec ses parents, sa sœur, ainsi que certains membres de son établissement scolaire, sa joie pour cette réussite, a affirmé qu’elle entend se présenter au concours de la Faculté de Médecine et de Pharmacie.

« La médecine n’est pas seulement une filière, mais une vocation qui reflète des dimensions humaines et éthiques », a-t-elle confié à la MAP, ajoutant que le « médecin est perçu comme un messager de bienveillance et d’attention qui veille à sauver des vies et à soulager la souffrance des malades ».

Selon elle, ce résultat a été rendu possible grâce, après Dieu Tout puissant, au soutien précieux de ses parents qui ont mis à sa disposition tous les moyens de réussite et ont été une source de motivation pour atteindre l’excellence, a-t-elle raconté, faisant part de sa gratitude envers l’ensemble du corps enseignant et administratif aux « Ecoles scientifiques », pour avoir offert un environnement propice à l’apprentissage et à l’émulation entre les élèves.

« J’ai toujours été en défi permanent avec moi-même et avec mes pairs, afin de se surpasser et de donner le meilleur de moi », a-t-elle fait savoir, soulignant que l’étape décisive de son parcours scolaire et professionnel démarre avec l’annonce des résultats.

Pour sa part, le père de Hiba a estimé que la moyenne obtenue par sa fille est le couronnement de ses excellents résultats le long de son parcours scolaire, saluant sa détermination et sa volonté d’aller toujours de l’avant sur la voie de la réussite.

